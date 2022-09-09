اليوم السابع
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الجيش اليمنى يفشل هجومًا للحوثيين فى تعز

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 11:00 م
الجيش اليمنى يفشل هجومًا للحوثيين فى تعز الجيش الوطني اليمني
أ ش أ

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أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني، هجومًا غادرًا جديدًا على مواقع قوات الجيش في جبهات محافظة تعز (جنوب غربي اليمن).

وقال نائب شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز العقيد عبدالباسط البحر - وفقًا لقناة "اليمن" الفضائية - إن معارك عنيفة تدور منذ ساعات الصباح الأولى من فجر اليوم، بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي، في الجبهة الشمالية لمدينةتعز.

وأكد أن قوات الجيش أفشلت هجومًا حوثيًا على مواقعها، فجر اليوم الجمعة، في كلابة والصفا والكمب شمال شرقي تعز، مشيرًا إلى أن الهجوم الحوثي كان معززًا بـ15 طاقمًا مسلحًا (عربات) واستمرت المعركة خمس ساعات وتم خلالها دحر العدو وإفشال هجومه.

وأضاف العقيد البحر أن المعركة أسفرت عن دحرالحوثيين وتكبيدها خسائر فادحة شملت 17 قتيلاً وجريحًا وإحراق طقم مسلح متواجد خلف تلة المن المركزي في منطقة الدقادق وطقم آخر في منطقة قرب الحرير، مشيرًا إلى أن نيران المدفعية المركزية لقوات الجيش هى من حسمت المعركة فضلاً عن استبسال وشجاعة جنود الجيش التي أجبرت الميليشيات على التراجع والفرار.

 


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