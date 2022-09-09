الجيزة تسترد 385 فدان أملاك دولة متعدى عليهم بالواحات البحرية.. صور

كتبت - مرام محمد

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود مراكز المحافظة فى تنظيم حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء ضمن الموجه الـ20 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

واطلع محافظ الجيزة، على جهود مركز الواحات البحرية فى إزالة تعدىات على الأراضي أملاك الدولة بقرى منديشة والقصر والحارة و الحيز وأيضا إزالة تعدي على أرض الأستثمار بمنطقة الهفوف، حيث شملت الحملة إزالة منشأت غير مسقوفة ومنشآت وأسوار من بلوك الحجر الجيري بارتفاعات مختلفة، بالإضافة إلى إزالة استراحات مقامه بالمخالفة، كما تم إزالة غرف مكتملة البناء وأخرى مسقوفة بالخشب بمنطقة الحيز والباويطي، وذلك بمساحات إجمالية بلغت (385 فدان زراعي 6326م2 مباني).

وأشار المحافظ، إلى أن مركز ومدينة منشأة القناطر قام بتنفيذ 22 قرار إزالة لتعديات على الاراضي املاك الدولة والأراضي الزراعية بقرى أبو غالب والمنورية وبهرمس والقطا والاخصاص والرهاوى بكفر حجازى ومنشية رضوان وبنى سلامه، حيث شملت أعمدة وسملات خرسانية ومنشأت وغرف وأسوار ومبانى فى المهد بمساحات تراوحت بين 100 إلى 250م .

وفى مركز ومدينة أبو النمرس تم إزالة بناء فى المهد بشارع أحمد بدوى الى جانب إزالة فى المهد لاسوار وغرف بقطعه أرض خارج الحيز العمرانى بمنطقة البطرخانه بمنيل شيحه الى جانب إزالة قواعد وسملات على أراضي زراعية بترسا على مساحه 100م وإزالة اسوار ومنشأت من البلوك الأبيض على مساحه 400م بشبرامنت وإزالة سقف لدور مخالف بعقار بالمنوات ومخزن للادوات المنزلية وسقف جمالون مخالف بالمنوات.

وأشار اللواء أحمد راشد، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أي تعديات وإزالتها على الفور وفرض هيبه الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.



عمليات الهدم للمخالفات



عمليات الهدم



قبل وبعد