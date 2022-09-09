التغيرات المناخية والمجتمع المدنى واليوم الدولى للسلام محاضرات بثقافة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان "التغيرات المناخية الحلول والمواجهة" وأوضح الدكتور محمد حنفى مسؤول الفرع، مفهوم التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى وأسباب وعوامل التغيرات المناخية والوقود الفسفورى والآثار والنتائج السلبية المترتبة على المشكلة من مختلف الجهات والحلول والمواجهة والعلاج خاصة الحلول المصرية الإبداعية وجهود الدولة المصرية والقيادة السياسية فى هذا الملف.

وبجانب ذلك أعد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "المجتمع المدنى ودوره فى الاستقرار"، حيث تناول سيد صدقى فهمى مسئول القصر، مفهوم المجتمع المدنى وقيمه وأهدافه وأنشطة المجتمع المدنى المتنوعة ودور المجتمع المدنى فى الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، ونظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "مدينة القرنة وأصالة التاريخ" وتحدث العادلى حسان مسئول القصر، عن الموقع الجغرافى لمدينة القرنة وسبب تسمية القرنة بهذا الاسم وبناء مدينة القرنة الجديدة بتصميم المهندس حسن فتحى، بجانب ذلك عقد بالقصر محاضرة بعنوان "اليوم الدولى للسلام" وتحدث محمد محمد الصادق عن السلام والتنمية الشاملة واستقرار الدول بالسلام ونهود الدول وتمنيتها بالسلام، وأعد بالقصر أمسية شعرية للشاعر سيد صدقى وألقى قصيدة "ثلاث أوراق سقطت"، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة أشغال يدوية نفذها حسن رفاعي.

وأعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكى بعنوان "البحيرة الجميلة" ألقتها إيمان محمود، بينما أقام قصر ثقافة حسن فتحى ورشة فنية للرسم "رسم حر" تنفيذ محمد إبراهيم محمد أخصائى الفنون التشكيلية بالقصر، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة أشغال يدوية نفذتها نجوى أبوالفضل، وكذلك نفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية بعنوان "تزيين أقلام الرصاص" تنفيذ رنا محمد، كما أقيمت ورشة فنية بعنوان"شخصية كرتونية" تنفيذ منار سيد أخصائى الفنون التشكيلية بالقصر.



ثقافة الأقصر تدعم الأهالى بمحاضرات حول التغيرات المناخية