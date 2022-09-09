التحقيقات: المتهم بالإتجار فى النقد الأجنبى بالقاهرة استغل حاجة عملائه للعملة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، استغل حاجة عملائه للعملة وباعها بأسعار مرتفعة.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار فى العملة بالمخالفة لأحكام القانـون.

واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (موظف بإحدى شركات الصرافة، مقيم بدائرة قسم شرطة أوسيم بالجيزة) بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، وبحوزته (عملات "أجنبية – محلية")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.