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"التحذير من الغفلة والبغتة فى القرآن الكريم" موضوع خطبة الجمعة اليوم

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 06:00 ص
"التحذير من الغفلة والبغتة فى القرآن الكريم" موضوع خطبة الجمعة اليوم وزارة الاوقاف - ارشيفية
كتب على عبد الرحمن

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يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان: "التحذير من الغفلة والبغتة في القرآن الكريم"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق ونشرته عبر صحفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، وشددت على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 20 دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

وحددت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكترونى، موضوعات خطب شهر صفر 1444 هـ، حيث جاءت موضوع خطبة الجمعة الأولى من صفر الموافق 2 سبتمبر الجارى، بعنوان "آيات الاعتبار في القرآن الكريم"، فيما تكون موضوع الجمعة الثانية 9 سبتمبر بعنوان "التحذير من الغفلة والبغتة في القرآن الكريم".

وموضوع الجمعة الثالثة من صفر 16 سبتمبر بعنوان "حقوق ذوي الأرحام في القرآن والسنة"، والجمعة الرابعة من صفر 23 سبتمبر المقبل بعنوان "أهل الاستجابة في القرآن والسنة".

فى سياق متصل تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 16 مسجدًا، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 142 مسجدًا، منها 121 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و21 مسجدًا صيانة.

 

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