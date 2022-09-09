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الإمارات تنكس الأعلام 3 أيام حدادًا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 12:39 م
الإمارات تنكس الأعلام 3 أيام حدادًا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية الملكة إليزابيث الثانية
إيمان حنا

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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، تنكيس الأعلام في القطاعين العام والخاص وفي سـفارات الدولة في الخارج اعتبارا من اليوم الجمعة، ولمدة ثلاثة أيام؛ حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقال ديوان الرئاسة في دولة الإمارات إن تنكيس الأعلام سيكون لثلاثة أيام لينتهي الاثنين المقبل 12 سبتمبر الجاري، وأعرب الديوان عن خالص التعازي إلى الملك تشارلز الثالث، والعائلة المالكة، وإلى الشعب البريطاني ‏بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

ومن جانبه، أعلن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه على "تويتر" عن خالص التعازي والمواساة للعائلة المالكة والشعب البريطاني، في وفاة الملكة، مؤكدا أنه جمعتها بدولة الإمارات صداقة طويلة ورابط وثيقة حيث كانت الراحلة الكبيرة رمزاً للحكمة والتسامح ومحل احترام العالم وتقديره.


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