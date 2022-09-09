الأوقاف تفتتح مسجدا جديدا بمحافظة أسوان والإجمالى يصل إلى 95.. صور

افتتحت مديرية الأوقاف بأسوان، اليوم، الجمعة مسجد عزبة المصرى القبلى بإدارة أوقاف الكلح غرب والوادى بمركز إدفو، لتقام فيه اليوم أول صلاة جمعة بعد افتتاحه رسميا، ليصل بذلك إجمالى عدد المساجد التى تم افتتاحها إلى نحو 95 مسجدا.

وألقى الشيخ حنفي محمود دياب وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، خطبة الجمعة بالمسجد بحضور إبراهيم سليمان، رئيس مدينة إدفو نائبا عن محافظ أسوان، بجانب حضور القيادات الدينية والتنفيذية وعدد من المصلين من أهالى القرية.

وأوضح الشيخ حنفى محمود، بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وأشرف عطية محافظ أسوان، جارى إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى اليوم إلى 95 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة ، مؤكداً على أهمية دور المسجد فى العبادات والتصدى للشائعات بتوضيح صحيح الدين ، مع الأدوار المجتمعية الأخرى فى تحفيظ القرآن الكريم ، وتقديم الخدمات الطبية المختلفة.