الأوقاف تفتتح اليوم 16 مسجدا فى 9 محافظات

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 16 مسجدًا، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 142 مسجدًا، منها 121 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و21 مسجدًا صيانة.
وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها اليوم:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف القليوبية
1. عمر بن الخطاب – عزبة الجنينة – كفر سعد بحيري – شبين القناطر شرق.
2. الرحمة – عزبة سرور - الحصة – طوخ.
مديرية أوقاف الأقصر
3. السلام – قرية الروافعة – البياضية.
مديرية أوقاف الجيزة
4. أبو بكر الصديق – مساكن 1185 عمارة – دهشور - أكتوبر.
مديرية أوقاف أسوان
5. عزبة المصري القبلي – الكلح غرب والوادي –ادفو – عزبة المصري.
مديرية أوقاف الشرقية
6. مكارم الأخلاق – الجمباز - الزقازيق.
7. الفتح – بندر منيا القمح.
8. الأربعين – صان الحجر
مديرية أوقاف الفيوم
9. عباد الرحمن – ع إبراهيم أغا – م الجمال – مركز طامية.
10. الإيمان – الروضة – طامية.
11. الجمال القبلي – عزبة الجمال – طامية.
مديرية أوقاف البحيرة
12. التوبة – إدفينا – مركز رشيد.
مديرية أوقاف كفر الشيخ
13. خالد بن الوليد – قرية 18 الأبعادية – الحامول غرب.
ثانيًا: مسجد الصيانة:
مديرية أوقاف الإسكندرية
1. سلطان – شارع راغب - كرموز.
مديرية أوقاف الشرقية
2. الملكيين - تلراك.
مديرية أوقاف البحيرة
3. عزبة الحيلة – خمارة – ايتاي البارود.
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