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الأوقاف تفتتح اليوم 16 مسجدا فى 9 محافظات

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 02:30 ص
الأوقاف تفتتح اليوم 16 مسجدا فى 9 محافظات وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 16 مسجدًا، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 142 مسجدًا، منها 121 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و21 مسجدًا صيانة.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها اليوم:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف القليوبية

1. عمر بن الخطاب – عزبة الجنينة – كفر سعد بحيري – شبين القناطر شرق.

2. الرحمة – عزبة سرور - الحصة – طوخ.

مديرية أوقاف الأقصر

3. السلام – قرية الروافعة – البياضية.

مديرية أوقاف الجيزة

4. أبو بكر الصديق – مساكن 1185 عمارة – دهشور - أكتوبر.

مديرية أوقاف أسوان

5. عزبة المصري القبلي – الكلح غرب والوادي –ادفو – عزبة المصري.

مديرية أوقاف الشرقية

6. مكارم الأخلاق – الجمباز - الزقازيق.

7. الفتح – بندر منيا القمح.

8. الأربعين – صان الحجر

مديرية أوقاف الفيوم

9. عباد الرحمن – ع إبراهيم أغا – م الجمال – مركز طامية.

10. الإيمان – الروضة – طامية.

11. الجمال القبلي – عزبة الجمال – طامية.

مديرية أوقاف البحيرة

12. التوبة – إدفينا – مركز رشيد.

مديرية أوقاف كفر الشيخ

13. خالد بن الوليد – قرية 18 الأبعادية – الحامول غرب.

ثانيًا: مسجد الصيانة:

مديرية أوقاف الإسكندرية

1. سلطان – شارع راغب - كرموز.

مديرية أوقاف الشرقية

2. الملكيين - تلراك.

مديرية أوقاف البحيرة

3. عزبة الحيلة – خمارة – ايتاي البارود.


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