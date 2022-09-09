الأمير هارى أول المغادرين من بالمورال بعد رؤية الملكة إليزابيث.. فيديو وصور

كتبت : شيماء عبد المنعم

غادر الأمير هارى، اليوم، قلعة بالمورال بعد 12 ساعة من الحداد على الملكة مع والده الملك تشارلز الثالث، وشقيقه الأمير ويليام، حسبما ذكر موقع "ديلى ميل" البريطانى، ليصبح بذلك دوق ساسكس أول فرد ملكى يغادر قلعة أبردينشاير، ومن المتوقع أن يعود إلى وندسور ليكون مع ميجان ماركل بعد خسارته فى سباق مع الزمن للوصول إلى جانب جدته الحبيبة قبل وفاتها أمس.



الامير هاري يغادر بعد رؤية جدته الملكة اليزابيث

ويقول التقرير، إنه "فى الساعة 8:28 صباح اليوم، جلس هارى بمفرده فى مؤخرة سيارة رينج روفر، حيث رحل من المنزل الاسكتلندى الخاص بالعائلة المالكة، وكان قد وصل في الساعة 7:52 مساءً الليلة الماضية".

وظهرالحزن على وجه دوق ساسكس بعد هبوطه في اسكتلندا، أمس، بعد 15 دقيقة من إعلان وفاة صاحبة الجلالة للعالم، وكان رأسه محنيًا وغطى وجهه جزئيًا أثناء خروجه من مطار أبردين، ووصل إلى بالمورال بعد حلول الظلام.

يأتى هذا فيما سيتوجه الملك تشارلز الثالثا، إلى لندن اليوم للتحدث إلى الأمة، ومن المتوقع أن يعود هارى إلى وندسور، حيث بقيت ميجان بعد "تغيير الخطة" أمس، وفى البداية، قال المتحدث باسمهما إن الزوجين سيذهبان معًا، لكن هاري سافر بمفرده دون مزيد من التوضيح، بينما تكهن مراسل "بي بي سي" الملكي نيكولاس ويتشل على الهواء: "قد لا يتم الترحيب بها بشدة، لأكون صريحة تمامًا بشأن ذلك".

وجاء ذلك في الوقت الذي قال فيه قصر باكنجهام إنه يتمنى الملك أن يتم الاحتفال بفترة حداد ملكي من الآن وحتى سبعة أيام بعد جنازة الملكة، والتي سيتم تأكيد موعدها في الوقت المناسب، سيتوجه جلالة الملك إلى لندن بعد ظهر اليوم حيث يبدأ مهامه كملك قبل أن يخاطب الأمة مساء اليوم.

من غير المعروف ما إذا كانت ميجان وهاري سيبقيا في المملكة المتحدة حتى موعد الجنازة الرسمية، حيث من المتوقع أن تكون يوم الاثنين، 19 سبتمبر، أو العودة إلى الولايات المتحدة لرؤية آرتشي وليليبت بعد غيابهما بالفعل لمدة أسبوع.