الأمن يضبط طالب تعدى على زميله بزجاجة بسبب مشادة كلامية في البساتين

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في كشف ملابسات غموض واقعة ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية، والذى تضمن تضرر إحدى السيدات، من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على نجلها وإصابته.

بالفحص تم التوصل إلى نجل السيدة، حيثوتبين أنه (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام "مصاب بجرح قطعى بالأذن") ، وبإستدعائه وسؤاله قرر بأنه أثناء سيره بدائرة قسم شرطة البساتين رفقة صديقه (طالب - مقيم بذات العنوان "مصاب بجرح قطعى") حدثت بينهما وبين (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) مشادة كلامية، تطورت إلى قيام الأخير بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام "زجاجة" محدثاً إصابتهما المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.