الأمم المتحدة: 14 ألف قتيل وجريح من المدنيين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية

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قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا ماتيلدا بوجنر، إن البعثة تأكدت من وقوع أكثر من 14 ألف ضحية من المدنيين، من بينهم 5767 قتيلا و8292 جريحا، وذلك في المواجهات الجارية هناك منذ فبراير الماضي، مشيرة إلى أن الأرقام الفعلية من المرجح أن تكون أعلى بكثير.

وأضافت مسؤولة الأمم المتحدة - في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن البعثة تحققت منذ 24 فبراير الماضي، من أن ما لا يقل عن 416 شخصا قد تعرضوا للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا أو في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها في ذلك الوقت، موضحة أنه من بين هؤلاء تم العثور على 16 قتيلا وأفرج عن 166، كما وثقت أيضا 51 حالة اعتقال تعسفي و30 حالة أخرى قد ترقى إلى الاختفاء القسري الذي ارتكبته هيئات إنفاذ القانون الأوكرانية.

وأشارت إلى أن البعثة الأممية وثقت كذلك مجموعة من الانتهاكات ضد أسرى الحرب، ولفتت إلى أنه تم منح البعثة حق الوصول دون عوائق إلى أماكن الاعتقال والاحتجاز في الأراضي التي تسيطر عليها حكومة أوكرانيا، ولكن لم يسمح الاتحاد الروسي بالوصول إلى أسرى الحرب المحتجزين على أراضيه أو في الأراضي الواقعة تحت سيطرته.