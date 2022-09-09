اليوم السابع
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الأحد المقبل انطلاق منتدى البيئة والتنمية استعدادا لقمة المناخ

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 03:00 ص
الأحد المقبل انطلاق منتدى البيئة والتنمية استعدادا لقمة المناخ التغير المناخى - أرشيفية
كتبت منال العيسوى

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ينطلق منتدى البيئة والتنمية 2022، الأحد المقبل، الذى ينظمه المجلس العربى للمياه بالتعاون مع وزارة البيئة تحت رعاية وزارة الخارجية تحت شعار: الطريق إلى شرم الشيخ مؤتمر الأطراف للمناخ خلال الفترة من 11 حتى 13 سبتمبر.
 
وهناك عدد من الموضوعات تتم مناقشتها خلال فعاليات المنتدى تتضمن ثمانية محاور رئيسية، حول تحديات تغير المناخ فى العالم وأفضل استراتيجيات التنمية المستدامة، والتركيز على الأمن الغذائي والمائي ، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتنمية المستدامة، وسبل الحفاظ على البيئة، وحماية التنوع البيولوجي، والتحكم في انبعاثاتثاني أكسيد الكربون.
 
جدير بالذكر أنه يشارك فى المنتدى عدد من خبراء البيئة والمسئولين المشاركين من أكثر من 30 دولة والدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وسامح شكرى وزير الخارجية ووزراء البيئة والتموين والكهرباء ،والمنظمات الدولية والعربية والمهتمين بالملف البيئى، من اجل تسليط الضوء على تأثيرات وحلول تغيُّر المناخ على البيئة والتنمية، بما في ذلك تدابير التكيّف مع تغيُّر المناخ والتخفيف،  من آثاره على العديد من القطاعات.
 

التغيرات المناخية

المناخ

الامن المائى

الامن الغذائى

تغير المناخ



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