اليوم السابع
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افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 3 ملايين و925 ألف جنيه بالبحيرة

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 01:52 م
افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 3 ملايين و925 ألف جنيه بالبحيرة مسجد جديد
البحيرة - ناصر جودة

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أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.    
 
وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم افتتاح  3 مساجد جديدة بمراكز إيتاي البارود و رشيد و دمنهور  بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و925 ألف جنيه.
 
يذكر أن خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " التحذير من الغفلة والبغتة في القرآن الكريم " أكدت  أن الغفلة داء عُضال يُنسي الإنسان المهمة التي خُلق من أجلها وهي عبادة الله سبحانه وإعمار الأرض  وأهل الغفلة لا ينتفعون بالجوارح التي جعلها الله سببا للهداية والعلم والفهم 
 
 

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