استمرار توافد أبناء بورسعيد والمحافظات الأخرى على سوق الأسماك كل يوم الجمعة

بورسعيد ــ محمد فرج

في مشهد يتكرر أسبوعيا، شهد سوق السمك الجديد بحي العرب، اليوم، إقبالا كبيراً من المواطنين بمحافظة بورسعيد ومن المحافظات الأخرى، وذلك خلال العطلة الأسبوعية، حيث يتكرر مشهد زيارة الٱلاف من المواطنين من بورسعيد والمحافظات المجاورة للسوق خلال إجازة نهاية الأسبوع منذ افتتاحه .

وأكد عدد من زائري بورسعيد حرصهم على زيارة السوق والذي اكتسب شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأحد أهم المناطق الخدمية التي يتوجه إليها الزائرون لتناول الغذاء بعد جولتهم بمدينة بورسعيد، فضلا عن شراء مختلف أنواع الأسماك ذات الأسعار المتميزة، ويعتبر سوق الأسماك الجديد سوقًا خدميًا متكاملًا لكل أهالي بورسعيد ونقلة كبرى لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن.

وأشاد المواطنون من محافظة بورسعيد، بالصرح الخدمي والتجربة الرائدة لمحافظة بورسعيد في مجال الأسواق، مؤكدين أنه جرى إقامة سوق بورسعيد على أحدث مستوى عالمي، ويدار من خلال شركة متخصصة في أعمال الإدارة و الأمن والنظافة من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.

يذكر أن محافظ بورسعيد يجري جولات ميدانية باستمرار داخل سوق الأسماك، لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين، والتأكد من الحفاظ على المستوى الحضاري المتميز الذي يتمتع به سوق الأسماك، والذي يعد تجربة فريدة لمحافظة بورسعيد، واصبح ملتقى للزائرين من جميع محافظات الجمهورية.

ويعد سوق الأسماك الجديد واجهة حضارية لمدينة بورسعيد، حيث تم تصميم السوق على أحدث طراز ويعد الاول من نوعه، ويتوافد الآلاف يومياً على سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد والذي يُقام على مساحة 20.700 ألف متر مربع ويضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا، و104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية.



استمرار توافد أبناء بورسعيد والمحافظات الأخرى على سوق الأسماك



استمرار توافد أبناء بورسعيد والمحافظات الأخرى على سوق الأسماك



استمرار توافد أبناء بورسعيد والمحافظات الأخرى على سوق الأسماك



استمرار توافد أبناء بورسعيد والمحافظات الأخرى على سوق الأسماك



استمرار توافد أبناء بورسعيد والمحافظات الأخرى على سوق الأسماك