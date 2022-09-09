استمرار تطوير وتجميل الشوارع الضيقة واستكمال الأعمال بمنطقة المعلمين القديمة

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، استمرار أعمال التطوير، والتجميل، وتركيب بلاط الانترلوك للشوارع الضيقة لتسهيل حركة مرور المواطنين وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة للتطوير، والتجميل التي يتم تنفيذها على مستوى المراكز والمدن والأحياء، في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة الوجه الحضاري للمحافظة تنفيذا لتوجيهات القياد السياسية، ووفقا لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط، إن المحافظة وضعت خطة لتطوير الشوارع الضيقة التي يصعب وصول معدات الرصف إليها ،ويبلغ عرضها من 3 إلى 6 متر بالاستعانة ببلاط الإنترلوك بدلاً من الرصف، وهو نوع من أنواع البلاط على هيئة أشكال هندسية متنوعة يتم تركيبه بطريقة التداخل لإضفاء نوع من الشكل الجمالى المزخرف للطرق والشوارع مما لاقى استحسانا من الأهالى، والمواطنين بعد تركيبه وإظهار الشوارع بشكل جمالى يسر الناظرين.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والأحياء بضرورة متابعة الأعمال الجاري تنفيذها للاطمئنان على سير العمل في خطة تحسين حالة الطرق ورفع كفاءة الشوارع ليضفي عليها شكلًا جماليًا، وحضاريًا والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.



تركيب بلاط انترلوك بالمعلمين القديمة



تركيب بلاط انترلوك بالمعلمين القديمة



تركيب بلاط انترلوك بالمعلمين القديمة



تركيب بلاط انترلوك بالمعلمين القديمة

من جانبه قال محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط، إن إن تجربة تركيب بلاط الانترلوك نجحت بصورة كبيرة في الشوارع الضيقة، والحواري والأزقة بحي غرب للتغلب على مشكلة عدم وصول معدات الرصف إلى الشوارع الضيقة لرصفها ،وتطويرها والقضاء نهائياً على الشوارع الترابية بالمناطق الشعبية ،وظهر ذلك من خلال سعادة المواطنين بالشكل الجمالي للشوارع لافتا إلى إنه تم الانتهاء من تركيب بلاط الانترلوك في العديد من الشوارع، والحارات بنطاق الحي وجاري استكمال الشوارع الضيقة أقل من 6 متر بمنطقة المعلمين القديمة ومنهم شارع محمد خضر وشارع مبارك وجارى إستكمال خطة تركيبه في الطرقات والشوارع المستهدفة فى إطار خطة تزيين وتحسين ورفع كفاءة والشوارع الداخلية بنطاق الحي.