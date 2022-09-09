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اتهام قهوجي بالاعتداء على فتاة من ذوي الاحتياجات في الحوامدية

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 02:29 م
اتهام قهوجي بالاعتداء على فتاة من ذوي الاحتياجات في الحوامدية ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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وجه سائق اتهاما لقهوجي بالاعتداء على ابنته من ذوي الاحتياجات الخاصة في الحوامدية، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الحوامدية بلاغا من سائق، اتهم فيه قهوجي من جيرانه، بالاعتداء على ابنته من ذوي الاحتياجات الخاصة، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

بإجراء التحريات بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين أن المتهم "قهوجي" يعمل بمقهى مجاور لسكن المجني عليها، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه.

بمواجهة المتهم اعترف أمام اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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