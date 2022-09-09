إنشاء مصنع متخصص فى منتجات التمور بأسوان لإنتاج 120 ألف طن سنويا

أسوان - عبد الله صلاح

تدرس محافظة أسوان مشروع إنشاء مصنع متخصص فى منتجات التمور للاستفادة من منتجات البلح التى تشتهر بها المحافظة، وتحقيق جودة منتج عالية تمهيدا لتسويقها فى الأسواق الداخلية وتصديرها للأسواق الخارجية أيضا.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن المشروع الجديد فى النقاط التالية:

- تسعى محافظة أسوان للتسويق الجيد للتمور الأسوانية.

- كما تسعى المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب من المشروعات الإستثمارية.

- يقوم المشروع على إنشاء مصنع "متخصص" فى منتجات التمور على أرض محافظة أسوان.

- تهدف المحافظة لاستثمار منتجات التمور ذات الجودة العالية.

- يصل الإنتاج السنوي لأكثر من 120 ألف طن.

- ويهدف الاستفادة من 2.2 مليون نخلة بأسوان.

- يتخصص المصنع أكثر فى إنتاج مسحوق ودبس وعسل البلح.

وتتوافر فى أسوان كافة المقومات الاقتصادية من بنية تحتية للاستثمار تتمثل فى تنفيذ مشروعات رفع وكفاءة الطرق السريعة، وازدواجها تجاه الأسواق الأفريقية، بجانب مشروعات إنشاء خط جديد للسكك الحديدية أسوان / أبو سمبل السياحية / حلفا، وكذا خط آخر للقطار الكهربائى السريع، علاوة على توافر الموانئ البرية الجافية والنيلية والمطارات.