إقبال على المسرح المتنقل للثقافة من أهالي قرية شنو بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد المسرح المتنقل لثقافة كفر الشيخ، إقبالا من أهالي قرية شنو التابعة لمركز كفر الشيخ، لمتابعة فقرات المسرح المتنوعة، بمشاركة العديد من فرق ثقافة كفر الشيخ، برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

وذلك في إطار الجهود التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، لنشر الوعي الثقافي بقرى محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ برئاسة الدكتور عزت محروس.

ونفذ فرع ثقافة كفر الشيخ برنامج ثقافي وفني وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، والدكتورة جاكلين بشرى، مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ حيث أقيمت احتفالية فنية وثقافية بقرية بقرية شنو بالتعاون مع مركز شباب شنو بقيادة هويدا بلتاجى، مدير مركز شباب شنو، حيث بدأت الاحتفالية بمحاضرة للدكتور أحمد الجبالى، أستاذ البلاغة واللغة العربية بكلية الدراسات الإسلامية عن الفساد الأخلاقي وتأثيره على المجتمع.

كما تم عمل أمسية شعرية لشعراء كفرالشيخ برئاسة بسمة شعبان، رئيس نادى أدب كفرالشيخ مقدمة الحفل، وقد شارك الأمسية كل من الشاعرة ابتسام شعبان، والشاعر طارق الشوادفى، والشاعر مصطفى ابو هلال، والشاعر مجاهد شعبان، كما تم عمل ورشة فنية الرسم على الوجه نفذها كل من الفنانة تغريد، والفنانة سهيله، وقد شارك بها العديد من أبناء القرية .

واختتم الحفل فرقة كفرالشيخ للآلات الشعبية حيث قدمت الفرقة مجموعة رائعة ومتميزة من الفلكلور الشعبي لمحافظة كفرالشيخ وقد حضر الحفل حشد كبير من أهالى قرية شنو كما حضر هذا الفعاليات إبراهيم العشرى، مدير الإدارة الثقافية بالفرع، وأسماء الشامى، مسئول الدراسات والبحوث بالفرع، وأحمد الشهاوى، مدير المكتب الفنى بالفرع، وفاطمة الشحات، مسؤول إعلام نادى أدب كفرالشيخ، ومحمد العرجاوى، مدير إدارة الأمن بالفرع.



اقبال الاطفال على الرسم عى وجوههم



اقبال من السيداتا وأهالي القرية



الاهتمام بالمشاركة



الحضور في الاحتفالية



الرسم على وجوه الاطفال



الرسم على وجه طفلة



امسية شعرية



توافد على الاحتفالية



جانب من الحضور فغي الاحتفالية



جانب من الحضور



سعادة الاطفال