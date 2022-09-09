اليوم السابع
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الجمعة، 09 سبتمبر 2022 04:47 م
أكرم القصاص
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إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة عدة مرات بطريق النجيلة مطروح

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 03:29 م
إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة عدة مرات بطريق النجيلة مطروح انقلاب سيارة ــ أرشيفية
مطروح -فريق المحافظات

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شهد طريق النجيلة التابعة لمحافظة مطروح ، إصابة 9 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ملاكي بهم عدة مرات، على طريق النجيلة، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت مديرية أمن مطروح، تلقت إخطارا، يفيد ببلاغ بوقوع حادث انقلاب سياره بطريق النجيلة، ووجود عدد من الإصابات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقها سيارات الإسعاف الي محل البلاغ.

 

وكانت مستشفى النجيلة المركزي، استقبلت 9 أشخاص مصابين هم: "هاني الكميلي، وشقيقه عطية الكميلي، و7 آفراد آخرين من أبنائهم، وجار تقديم الخدمات الطبية لهم وإجراء الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة ،بقسم الاستقبال والطوارىء بمستشفى النجيلة وتحرر محضر، وتولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة .

 


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