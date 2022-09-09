إصابة 6 مواطنين بكدمات وطلقات خرطوش فى مشاجرة بين عائلتين بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت منطقة نجع الطويل بالكرنك فى وسط مدينة الأقصر، اليوم الجمعة، إصابة 6 مواطنين فى مشاجرة وقعت بين عائلتين من النجع، وتم نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتي العتامين والقشامرة بمنطقة نجع الطويل بالكرنك فى وسط مدينة الأقصر، ما أسفر عن إصابة كل من "أ.م" 32 سنة مصاب بطلق خرطوش، و"ع.م" 28 سنة مصابة بطلق خرطوش، و"م.ع" 25 سنة مصاب بطلق خرطوش، و"ي.ن" 27 سنة، و"إ.ص" 20 سنة، و"إ.م" 45 سنة، مصابين بكدمات وجروح وطلقات خرطوش، وتم نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وتم التدخل على الفور وضبط طرفى المشاجرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، انقلاب سيارة أجرة فى ترعة النواصر عقب اصطدامها فى دراجتين بخاريتين على طريق كوبرى الفارسية بمدينة إسنا، مما أسفر عن إصابة 6 مواطنين بكدمات وجروح، وتم انتشال السيارة من الترعة ونقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمدينة، وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق كوبرى الفارسية بمدينة إسنا، يفيد بانقلاب سيارة أجرة فى ترعة النواصر عقب اصطدامها فى دراجتين بخاريتين مما أسفر عن إصابة 6 مواطنين بكدمات وجروح، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.