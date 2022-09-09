اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على "صحراوى البحيرة"

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 02:22 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على "صحراوى البحيرة" اسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى  بمركز وادى النطرون على الطريق الصحراوى في البحيرة.
 
كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى  بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي  بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.
 
وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.
 
 
 
 

 


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