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الجمعة، 09 سبتمبر 2022 09:17 م
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إصابة 18 شخصا فى انقلاب سيارة بالمنيا

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 08:10 م
إصابة 18 شخصا فى انقلاب سيارة بالمنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب 18 شخصا، إثر انقلاب سيارة ربع نقل في غرب مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة بني مزار، يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل يستقلها عدد من المواطنين بطريق البويطي غرب الصحراوي، مما أسفر عن إصابة 18 شخصا معظمهم عمال مزارع، وتم نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج.

انتقل رجال المرور والمباحث الجنائية لإجراء التحريات الأولية، ومتابعة الحادث ومعرفة أسبابه وظروفه وإزالة آثاره وتسير الحركة بالطريق، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 


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