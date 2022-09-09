إصابة 11 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالي

أصيب 11 مواطنة في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي عند مدخل قرية ابو صير.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 11 مواطن في الحادث وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.