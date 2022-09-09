إزالة 3 حالات تعد على الأرض الزراعية بمركز المحلة في الغربية

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة، استمرار أعمال إزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد تحت إشراف المهندس حيدر عطاالله نائب رئيس المدينة والمهندس سامي حاتم مدير بناء وتنمية القرية والمهندس محمد صالح مدير حماية الأراضى بالإدارة الزراعية، بمشاركة اللواء أسامة ابو فرد مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة، والعقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، حيث تم إزالة 3 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 1 قيراط و 65 سهما.

وأضاف رئيس المدينة، أن الحالات الثلاثة التى تم إزالتها نتيجة للتعدى على الأرض الزراعية بالبناء فى المهد كانت تعديات عبارة عن مبانى بلوك وعمل أساسات وفرش خرساني على مساحة 1 قيراط و 65 سهما بقرى البنوان ومحلة حسن وبشبيش.

كما تمت مصادرة مواد البناء وإيقاف جميع أعمال التعديات والتحفظ على المعدات المشاركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين شارك في الحملة بمشاركة عبد الرحمن رحيم رئيس وحدة البنوان ومحمد المحمدى رئيس وحدة محلة حسن وفكرى عبد المغني رئيس وحدة بشبيش .