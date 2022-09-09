إزالة 10 أكشاك مخالفة بشوارع وسط الإسكندرية.. شاهد

الإسكندرية -فريق المحافظات

قام حي وسط الإسكندرية ، برئاسة عزة سعد ، اليوم الجمعة، بحملة على الإشغالات المخالفة بالشوارع والميادين التى تعوق حركة المرور والسير، وتتسبب فى العشوائية، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

حيث أسفرت الحملة ،عن إزالة عدد 10 أكشاك مخالفة من مساكن طوسون ،والناصر محمد بمحرم بك ،30 حالة إشغال و30 حاجز اسمنتي وكاوتش، وإيداعها بديوان عام المحافظة ، وكذلك جابت الحملة ، شوارع مساكن طوسون، الناصر محمد، الأسكندر الأكبر، عبد المنعم سند، لاجئة ،الغرفة التجارية، الشهداء، الابياري، اللواء جمال راشد، كلية الطب، مسجد العطارين.

يأتي ذلك استمرارا، في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لظاهرة الإشغالات والتعديات ، وجاري العمل بنطاق الحي لرفع الإشغالات المخالفة .



حملة لإزالة الأكشاك المخالفة



حي وسط يزيل اكشاك مخالفة