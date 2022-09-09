وأفاد جهاز الأمن الروسي - في بيان اليوم الجمعة، بأن فروعه في مدينة بطرسبورج ومقاطعة "لينينجراد" أحبطت هجوما إرهابيا على إحدى المنشآت العسكرية في مقاطعة "لينينجراد" واعتقلت ثلاثة من سكان مدينة فيبورج متورطين في الهجوم.

وأضاف البيان أن المعتقلين خططوا لإضرام النار في مبنى إداري تابع لوزارة الدفاع الروسية، مشيرا إلى رفع دعوى جنائية بموجب المادة المتعلقة بمحاولة تنفيذ عمل إرهابي.