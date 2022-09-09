إحالة أحد الموظفين بمدينة الباجور في المنوفية للنيابة لتربحه من وظيفته

المنوفية - محمد فتحى

قررت المهندسة مروة زهران رئيس مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، إحالة أحد الموظفين لقيامه بتقاضى مبالغ مالية وفرض مبالغ غير قانونية مقابل قيامه بمهام واجبه الوظيفي، جاء ذلك بناء علي مذكرة رئيس الوحدة والتي تفيد بأن أحد المواطنين يفرض مبالغ مالية مقابل تأدية الخدمة وادعائه بأن رئيس الوحدة يطلب هذه المبالغ الأمر الذي يعد فسادا وإساءة لسمعته وإساءة لسمعة كافة العاملين بالوحدة وعلي الفور تم إحالة الموضوع للنيابة لأعمال شئونها .

وأكدت ضرورة المتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة صور الفساد أيا كان نوعه والتصدي للفاسدين بكل حزم، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدائمة والمستمرة والتصدي بكل حزم لكافة أنواع الفساد الإداري وعدم فرض أي رسوم غير قانونية علي المواطنين .