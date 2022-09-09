أول انعقاد منذ 1952.. ما هو مجلس تنصيب الملك ببريطانيا؟

كتب محمد جمال

تم إعلان تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا، عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، عن عمر يناهز 96 عامًا، لكن من المقرر تنصيبه رسميًّا السبت 10 سبتمبر، في مجلس الانضمام، الذي يجتمع لأول مرة منذ 70 عامًا، حيث كان آخر اجتماع له في فبراير 1952 لتنصيب الملكة إليزابيث الثانية، ونقدم لكم أبرز المعلومات عن مجلس تنصيب الملك فى بريطانيا على النحو التالى :