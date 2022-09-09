اليوم السابع
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الجمعة، 09 سبتمبر 2022 02:41 م
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أوقاف القليوبية: افتتاح مسجدين بعد إحلالهم وتجديدهم بتكلفة 6.5 ملايين جنيها

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 02:13 م
أوقاف القليوبية: افتتاح مسجدين بعد إحلالهم وتجديدهم بتكلفة 6.5 ملايين جنيها إقبال المواطنين على المساجد
القليوبية إبراهيم سالم

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افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم، مسجدين جديدين بالمحافظة، وذلك استمراراً لعملية إحلال وتجديد المساجد بالقليوبية، حيث أن المسجد الأول عمر بن الخطاب بعزبة الجنينة كفر سعد بحيرى بشبين القناطر، وهى المدينة المستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تم إحلال وتجديد المسجد بالكامل على نفقة وزارة الأوقاف على مساحة 400 متر تقريبا بتكلفة بلغت 3.5 مليون جنيها، حيث أقيم المسجد على أحدث الطرز من خلال الإنشاء والتشطيب كذا فرشه بالكامل بالسجاد الجديد.

ثم افتتح بعدها مسجد الرحمة بعزبة سرور بقرية الحصة مدينة طوخ، حيث تم أيضاً إحلال وتجديد المسجد بالكامل على مساحة بلغت 300 متر تم الإنشاء على دورين ليتسع لجميع المصلين بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيها بعد فرشه بالكامل بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف.

وأوضحت مديرية الأوقاف بالقليوبية، أنه يأتي ذلك في ظل مواكبة أوقاف القليوبية لعملية إنشاء المساجد الجديدة وإحلال وتجديد المساجد القديمة، وذلك من خلال الاهتمام ببيوت الله من حيث المبنى إضافة للاهتمام ببيوت الله من حيث المعنى في إطار تنشيط وتكثيف الدروس الدينية والندوات المشتركة بين الأوقاف والشباب والرياضة وجمعيات المجتمع المدني للتوعية بالقضايا المثارة على الساحة وبين الشباب ومناقشة الأفكار وتصحيح المفاهيم .

وتابعت المديرية، أنه تم التأكيد على تكثيف المقارئ القرآنية لأعضاء المقارئ، وكذلك المقارئ القرآنية الخاصة بجمهور ورواد المسجد، وأيضا النشاط الصيفي للطفل الذي يعتبر من أنجح مبادرات الأوقاف في ظل الاهتمام بالطفل تثقيفياً وتعليماً وإرشاداً في مجال الدين والأخلاق، وذلك من خلال أئمة الأوقاف بالمساجد ودون مقابل سوى حب الدين والوطن.

وأكدت أوقاف القليوبية، على تمسكها بالقيام بدورها على أكمل وجه خدمة لبيوت الله وعمار بيوت الله وتوفير كل ما يلزم لإقامة الشعائر من خلال إقامة وتجهيز بيوت الله من حيث المبنى والمعنى مع توجيه كل التحية والتقدير للائمة على جهدهم في خدمة الدعوة والحفاظ على بيوت الله.

 

إقبال المواطنين على المساجد
إقبال المواطنين على المساجد

 

المساجد الجديد
المساجد الجديد

 

خلال الافتتاح
خلال الافتتاح

 

صلاة الجمعة بالمساجد بعد افتتاحها
صلاة الجمعة بالمساجد بعد افتتاحها

 

 

 


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