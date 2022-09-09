أوقاف القليوبية: افتتاح مسجدين بعد إحلالهم وتجديدهم بتكلفة 6.5 ملايين جنيها

ثم افتتح بعدها مسجد الرحمة بعزبة سرور بقرية الحصة مدينة طوخ، حيث تم أيضاً إحلال وتجديد المسجد بالكامل على مساحة بلغت 300 متر تم الإنشاء على دورين ليتسع لجميع المصلين بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيها بعد فرشه بالكامل بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف.

وأوضحت مديرية الأوقاف بالقليوبية، أنه يأتي ذلك في ظل مواكبة أوقاف القليوبية لعملية إنشاء المساجد الجديدة وإحلال وتجديد المساجد القديمة، وذلك من خلال الاهتمام ببيوت الله من حيث المبنى إضافة للاهتمام ببيوت الله من حيث المعنى في إطار تنشيط وتكثيف الدروس الدينية والندوات المشتركة بين الأوقاف والشباب والرياضة وجمعيات المجتمع المدني للتوعية بالقضايا المثارة على الساحة وبين الشباب ومناقشة الأفكار وتصحيح المفاهيم .

وتابعت المديرية، أنه تم التأكيد على تكثيف المقارئ القرآنية لأعضاء المقارئ، وكذلك المقارئ القرآنية الخاصة بجمهور ورواد المسجد، وأيضا النشاط الصيفي للطفل الذي يعتبر من أنجح مبادرات الأوقاف في ظل الاهتمام بالطفل تثقيفياً وتعليماً وإرشاداً في مجال الدين والأخلاق، وذلك من خلال أئمة الأوقاف بالمساجد ودون مقابل سوى حب الدين والوطن.

وأكدت أوقاف القليوبية، على تمسكها بالقيام بدورها على أكمل وجه خدمة لبيوت الله وعمار بيوت الله وتوفير كل ما يلزم لإقامة الشعائر من خلال إقامة وتجهيز بيوت الله من حيث المبنى والمعنى مع توجيه كل التحية والتقدير للائمة على جهدهم في خدمة الدعوة والحفاظ على بيوت الله.



إقبال المواطنين على المساجد



المساجد الجديد



خلال الافتتاح