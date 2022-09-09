أوقاف الإسكندرية تفتتح مسجد "سلطان" بعد غلقه 7 أشهر للتطوير.. صور

الإسكندرية -فريق المحافظات

افتتحت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الجمعة، تحت إشراف الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف مسجد سلطان بمنطقة راغب، عقب انتهاء أعمال التطوير والترميم، حضور الشيخ جابر قاسم وكيل الاضرحة والطرق الصوفية ، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية.

وقال الشيخ جابر قاسم وكيل الاضرحة بمحافظة الإسكندرية، إن مسجد سلطان يقع في منطقة راغب، أحد أقدم أحياء الإسكندرية، يوجد مسجد سلطان الشهير، لصاحبه الشيخ أحمد سلطان، والذي توفي منذ 137 عاما، بعد أن برع في علمه وتعليم الدين الوسطي بعد قدومه من المدينة المنورة، ليصبح أحد أشهر المشايخ بالمدينة الساحلية وأحد المسئولين بالإدارة المالية في عهد محمد علي باشا.

وأضاف الشيخ جابر قاسم لـ " اليوم السابع "، أن الشيخ أحمد سلطان في المدينة المنورة بالسعودية عام 1783 ميلادية، ثم سافر إلى مكة لتدريس الفقه والسنة، وبرع في في المذهب الشافعي ثم أتى إلى الإسكندرية في عام 1808 ميلادية، ودرس فيها المذهب الشافعي، وعمل في الإدارة المالية في عهد محمد علي بالإسكندرية، ثم أسس الجامع المعروف باسمه في حي راغب بإسم جامع سلطان تخليدًا لذكراه كما قام بتأسيس زاوية سلطان في منطقة محطة الرمل عام 1863م، وهي الزاوية والشارع المعروفين بإسمه حتى الآن.

ووأضح الشريف محمد سلطان، أن المسجد يوجد به لوحة محفورة تعدي عمرها المائة عام يوجد بالمنطقة الأمامية الضريح، كما عرف عن الشيخ سلطان أنه كان بارعا في نشر المذهب الشافعي، وتدريس الفقه والدين الوسطي وكان يحب الخلوة حتى و قام بكتابة القرآن الكريم بخط يده كاملا ،حتي توفي أحمد سلطان عام 1883م عن عمر يناهز الـ 102 عاما هجريا، وكان من ذوي الأملاك وله ذرية كبيرة بالإسكندرية .

وأشار الشريف محمد سلطان أن أعمال التطوير التي تمت في المسجد التاريخي، استغرقت 7 أشهر من أعمال تطوير وترميم ودهانات بشكل كامل تحت إشراف وزارة الأوقاف في الاسكندرية



تواجد المصلين داخل المسجد



صورة من داخل المسجد



تواجد القيادات وأعضاء مجلس النواب