"أوقاف الأقصر" تفتتح مسجد السلام بقرية الروافعة فى البياضية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، افتتاح الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة، مسجد جديد من المساجد التى تم الانتهاء من بنائها وتشييدها، وهو مسجد السلام بقرية الروافعة بمركز ومدينة البياضية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقد ارتقى المنبر وألقى خطبة الجمعة بالمسجد الجديد خلال الإفتتاح، الشيخ سيد محمد عبدالدايم مدير المديرية، والتى كانت بعنوان "التحذير من الغفلة"، وبين فيها فضيلته أن الإنسان يجب عليه أن يكون دائماً منتبهاً لما يدور حوله، متيقظاً حيث أن الله قد حذر منها وبين أن علاجها ذكر الله تعالى، حيث حضر حفل الإفتتاح من قيادات الدعوة بالمديرية، فضيلة الشيخ عبد الستار إبراهيم رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية، وفضيلة الشيخ محمد مصطفى أحمد مدير إدارة أوقاف البياضية، ومحسن ربيع نائب رئيس مركز ومدينة البياضية، وكوكبة من التنفيذيين والشعبيين والمواطنين من أبناء المدينة.

وفى نفس السياق أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن استقبال المديرية 2 طن ضمن الدفعة الثانية من مشروع لحوم صكوك الأضاحى، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومن بين مفردات هذا الدور مشروع لحوم صكوك الأضاحي والإطعام.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، على استقبال مديرية أوقاف الأقصر اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر الجارى، الدفعة الثانية من الدفعات المخصصة من قبل الوزارة لمحافظة الأقصر من لحوم صكوك الأضاحي والإطعام لهذا العام 2022، وقدرها 2 طن وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذى توليه الدولة بكافة مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمديرية والمحافظة ومديرية التضامن الإجتماعى بالأقصر، وقد حضر استلام اللحوم برفقة الشيخ محمد إسماعيل المفتش العام، وخالد عبد الغني ممثل مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر.