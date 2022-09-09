أوقاف الأقصر تدعم الأطفال بعقد 4242 جلسة بالمساجد ضمن البرنامج الصيفى للطفل

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، بقيادة الشيخ السيد محمد عبد الدايم محمود وكيل الوزارة، دعم كبير للأطفال داخل المساجد ضمن فعاليات "البرنامج الصيفى للطفل"، وذلك برعاية وزارة الأوقاف بعنوان "حق الطفل"، حيث أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن توالى افتتاح الأنشطة القرآنية بالمديرية، حيث بلغ عدد المساجد المشاركة فى البرنامج الصيفى للطفل 46 مسجدا.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه نجحت المديرية حتى الآن فى عقد عدد 2424 جلسة بمساجد حق الطفل الصيفى، حيث يتم العمل بدعم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى برنامج "حق الطفل" وهو برنامج ثرى ومهم، يتم الانطلاق فيها بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى مع فهم معانيه، ويتم البدء بتفسير جزء عم وكتاب "الآداب العامة" من تأليف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكتاب "موسوعة الدروس الأخلاقية" بإعداد الإدارة العامة لدروس الدعوة بوزارة الأوقاف، بجانب إصدارات وزارة الأوقاف الخاصة بالأطفال، والتى جاءت ضمن سلسلة "رؤية" وفيها نفع عظيم لثقافة عامة للأطفال خلال البرنامج.

وقال الشيخ موسى على محمد إمام مسجد النور بجزيرة الأقالتة بمنطقة العوامية، أنه ضمن ذلك البرنامج المميز يتم بث الأخلاق فى نفوس الأطفال عبر زرع الخلق الحسن فى قلب الابن بالحبّ والبعد عن القسوة والعنف، والشعور بالأمن من جهة الوالدين، ثمّ بالقدوة، فحين يرى الطفل أبواه صادقين مثلا يتعلّم منهما ذلك، كما ويُمدح الطفل أن فعل سلوكًا حسنًا، وكذلك يتم تعليم الطفل السلوكيّات الحسنة بالقدوة فيحرص الأب على إلقاء السلام على أولاده، والتستّر أمامهم والإحسان إلى الجيران، وبرّ الوالدين وطاعتهما وغير ذلك من السلوكيّات الحسنة.

وأضاف الشيخ موسى على محمد إمام مسجد النور بالعوامية لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تعليم الأطفال من "مجلة الفردوس" التى تقدم للطفل المسلم، مع مجلة "منبر الإسلام" التى تمت برعاية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، موضحًا أن البرنامج يهدف لبناء وعى الأطفال بطريقة وسطية صحيحة، حيث أنه بعد وصول التعليمات من مديرية أوقاف الأقصر وإدارة أوقاف إسنا، تم البدء فى هذا البرنامج الذى يستمر 3 شهور فى أيام الأحد والثلاثاء والخميس كل أسبوع فى العاشرة صباحًا.

إمام مسجد النور بجزيرة الأقالتة بمنطقة العوامية مع الأطفال



أوقاف الأقصر تدعم الأطفال بعقد 4242 جلسة بالمساجد



تعليم الأطفال القيم الحسنة خلال البرنامج الصيفي



حضور كبير للأطفال بالمساجد ضمن البرنامج