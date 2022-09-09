أهالي قرية الكرما في الغربية يحتفلون بتكريم 2700 طفل من حفظة القرآن الكريم

الغربية مصطفى عادل

احتفل أهالي قرية الكرما التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم الجمعة، بتكريم الأطفال في مراحل عمرية مختلفة من حفظة القرآن الكريم وسط حالة من البهجة والسعادة التي سيطرت على الأهالي.

ونظم الأهالي، احتفالية كبري ضمت 2700 طفل وطفلة من أبناء القرية، والتي تكفل بها عائلتان كصدقة جارية على روح والدهم، وتم وضع تيجان من الورق على رؤوس الأطفال وخرجت مسيرة كبيرة طافت شوارع القرية وسط تصفيق حار من أهالي القرية وأولياء امور الأطفال.

وتوجه الأطفال بصحبة منظمي الحفل للسرادق الكبير المقام بالقرية لحضور حفل التكريم، والذي شهد حضور الشيخ محمد أحمد الخشت القارئ بإذاعة القرآن الكريم، والذي قدم تلاوات قرآنية بحضور عدد كبير من أهالي القرية وأولياء أمور الأطفال.

وتم منح الأطفال شهادات تقدير تكريما ومصاحف وجوائز مالية تصل لـ500 جنيه تقديرا لهم على حفظ القرآن الكريم وتوجيه الشكر لأولياء أمورهم ومحفظيهم الذين ساعدوا على حفظ الأطفال لكتاب الله.

وقال عبد العزيز الأجدر من أهالي القرية لـ "اليوم السابع"، أن اثنين من عائلات دولة الكويت تكفلا بنفقات هذا الحفل وأيضا بالجوائز المقدمة للأطفال وذلك كصدقة جارية على روح والدهم.

وأضاف أن الحفل تم التجهيز له خلال الفترة الماضية والإعلان عنه وتم تحديد المكرمين في هذا الحفل الكبير، وتحديد اليوم الجمعة لتنظيم هذا الحفل الكبير.

وأشار" الاجدر" إلى أنه تم إقامة سرادق ضخم في القرية، وعقب صلاة الجمعة تم تجهيز الأطفال ووضع تيجان فوق رؤوسهم وتجمع أهالي القرية لزف الأطفال لمكان الحفل، وخرجت مسيرة كبيرة طافت شوارع القرية وسط حفاوة وفرح أولياء الأمور وأهالي القرية بمشهد الطلاب.

وأشار إلى أن الشيخ محمود محمد الخشت القارئ الكبير بإذاعة القرآن الكريم قدم تلاوات قرآنية وسط استماع الحضور.

وأوضح أن الحفل شهد تكريم 2700 طفل من حفظة القرآن الكريم على مستويات، مشيرا إلى أن من بين المكرمين سيدة تبلغ 65 عاما قامت بتجويد القرآن الكريم.

وأشار إلى أن الفرحة كانت تسيطر على وجوه الأطفال وأهاليهم ورفع معنويات الأطفال وتشجيع الأطفال على حفظ القرآن الكريم.



احتفالية تكريم الاطفال حفظة القرآن



اطفال حافظون القران



اطفال حافظون للقران الكريم



اقامة سرادق للاحتفال



الاحتفال



الاطفال حفظة القرآن الكريم



الاطفال حفظة كتاب الله



الاطفال



الاهالى يحضرون التكريم



الاهالى يحضرون الحفل لتكريم الاطفال



الحضور



الحفل يكرم الاطفال



اولياء الامور والاهالى فى الحفل



تكريم الاطفال (2)



تكريم الاطفال



جانب من الاحتفال



جانب من الحفل الكبير لتكريم الاطفال



حضور كبير من الاهالى



حفل التكريم بحضور اولياء الامور والاهالى



حفل كبير



شهادات تكريم للاطفال