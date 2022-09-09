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أمن الأقصر يكثف جهوده لكشف غموض وفاة طفلة 14 سنة.. التفاصيل

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 01:10 ص
أمن الأقصر يكثف جهوده لكشف غموض وفاة طفلة 14 سنة.. التفاصيل إسعاف - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، من جهودهم لكشف ملابسات وغموض وفاة طفلة تبلغ من العمر 14 سنة إثر وصولها لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، جثة هامدة نتيجة تعرضها لهبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف فى عضلة القلب، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد باستقبال مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، جثمان الطفلة "ز.ر.م" تبلغ من العمر 14 سنة، عقب نقلها للمستشفى وهي جثة هامدة لتعرضها لهبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف فى عضلة القلب، وحاول الأطباء إنعاش القلب ولكن دون جدوى نتيجة تعرضها للخنق بحسب المعاينة الظاهرية، وتم إخطار رجال الشرطة بالواقعة لكشف ملابسات الوفاة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

وعلى الفور كلف مدير أمن الأقصر، رجال البحث الجنائي بالمديرية، بسرعة تشكيل فريق بحث لمعرفة ملابسات الواقعة ومعرفة تفاصيل الوفاة، كما تقرر إيداع جثمان الطفلة فى مشرحة المستشفى لحين عرضها على رجال الطب الشرعى لإعداد تقرير وافٍ بحالة الجثة ومعرفة أسباب الوفاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


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