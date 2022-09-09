أمريكا: العقوبات على روسيا أثبتت نجاحها في مجالات مختلفة

أ ش أ

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الرئيس الروسي "بوتين" استخدم الطاقة كسلاح ضد أوروبا، ويراهن على كسر إرادة الأوروبيين لكنه خسر الرهان.

وأضاف في بيان له، أن "العقوبات على روسيا أثبتت نجاحها في مجالات مختلفة وستؤدي حتما إلى فشل بوتين، وهناك أكثر من 1000 شركة تركت السوق الروسية وواردات موسكو انخفضت".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده لن "تتخلى عن الأوروبيين وسنتعاون معهم من أجل تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية"، مضيفا: هناك تكلفة باهظة يدفعها الأوروبيون لكنها أقل من تكلفة عدم مواجهة بوتين".

وتابع: "بوتين ظن أن الحرب ستكون فرصة لإظهار قدراته العسكرية لكن العكس هو ما يحدث الآن، وينبغي العمل كي تكون أوكرانيا في موقف قوة عندما يحين وقت المفاوضات".