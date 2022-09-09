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أكثر من 33 مليون شخص شاهدوا خبر وفاة الملكة إليزابيث الثانية على الهواء مباشرة

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 10:27 م
أكثر من 33 مليون شخص شاهدوا خبر وفاة الملكة إليزابيث الثانية على الهواء مباشرة ملكة بريطانيا
كتب آسر أحمد

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كشفت عدة تقارير أجنبية، أن هناك أكثر من 33 مليون شخص، شاهدوا خبر إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية على الهواء مباشرة على شاشة التليفزيون لحظة إعلان الخبر، حيث كانت كل من BBC One و ITV و Channel 5 و Sky و GB News يعرضون تقاريرهم الإخبارية المختلفة، لينتقلوا بعدها الى إذاعة بيان قصر باكنغهام.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن القناة الرابعة الإنجليزية، قطعت عرض المسلسل البريطاني الشهير "Hollyoaks" بينما كانت قناة BBC Two تبث ألعاب القوى النسائية عندما توقف الجدول لجلب الأخبار العاجلة للمشاهدين.

وفقًا للأرقام الصادرة عن مجلس أبحاث جمهور المذيعين في المملكة المتحدة (BARB) ، تم ضبط 11 مليون مشاهد على قناة BBC وحدها عندما أعلن المذيع Huw Edwards عن وفاة الملكة، وبلغ الجمهور ذروته على بي بي سي وان مع 9.74 مليون مشاهد بينما تم ضبط 830 ألفًا على البث المتزامن على بي بي سي تو و 867 ألفًا على قناة بي بي سي نيوز.

وكانت قد شهدت بطولة يورو 2020 المؤجلة في العام الماضي، والتي شهدت وصول إنجلترا إلى النهائيات لتهزمها إيطاليا فقط، أرقام مشاهدة مجمعة بلغت 22 مليونًا عبر BBC One و ITV ، اللتين تبثان المسابقة في نفس الوقت.


اليزابيث الثانية

وفاة ملكة بريطانيا

ملكة بريطانيا



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