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أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة من القاهرة لمحطات الوجه القبلى

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 05:00 ص
أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة من القاهرة لمحطات الوجه القبلى قطارات السكة الحديد - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع أسعار تذاكر السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة من محطة القاهرة لبعض محطات الوجه القبلي، بهيئة السكة الحديد.
 

أسعار قطارات درجة ثالثة مكيفة من القاهرة حتى أسوان:

اسعار تذاكر القطارات
أسعار تذاكر القطارات
1. من القاهرة ـ بنى سويف 50 جنيها.
2. القاهرة ـ مغاغة 60 جنيها.
3. القاهرة ـ المنيا 75 جنيها.
4. القاهرة ـ ملوى 80 جنيها.
5. القاهرة ـ أسيوط 90 جنيها.
6. القاهرة ـ سوهاج 105 جنيهات.
7. القاهرة ـ نجع حمادى 115 جنيها.
8. القاهرة ـ قنا 120 جنيها.
9. القاهرة ـ الأقصر 130 جنيها.
10. القاهرة ـ ادفو 145 جنيها.
11. القاهرة ـ كوامبو 150 جنيها.
12. القاهرة ـ أسوان 150 جنيها.

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