أخبار مصر.. الرئيس السيسي يؤكد أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك فى جهود الدولة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

الرئيس السيسي يؤكد أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد لتسفيه جهود الدولة تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس حرص خلال جولته اليوم على تفنيد ما يتم تداوله مؤخراً بشأن التعامل مع المقابر والمناطق التاريخية في إطار إنشاء وتطوير طرق جنوب القاهرة وربطها بالمحاور الجديدة.

الرئيس السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

الرئيس السيسي: ستظل توجيهاتى للحكومة ببذل كل الجهود الممكنة لدعم المزارعين

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن خالص تقديره واحترامه لفلاحي ومزارعي مصر فى كل ربوع الوطن في يوم عيدهم الذى استعادوا فيه كرامتهم وعزتهم.

محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسى يعلن أسماء المخلى سبيلهم اليوم كشف النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسى، عن انتهاء إجراءات خروج 33 من المحبوسين احتياطيًا، وذلك بعد استيفاء إجراءات خروجهم، ونشر عبر صفحته بالفيس بوك اسماء المخلي سبيلهم اليوم: طقس حار بأغلب الأنحاء غدا وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. غلق جزئى بمنزل كوبرى الجيزة المعدنى المؤدى لشارع مراد لمدة 3 أيام أعلنت محافظة الجيزة، القيام بأعمال صيانة ورفع كفاءة الطبقة الاسفلتية الخاصه بكوبرى الجيزة المعدنى لتحقيق السيولة المرورية اللازمه وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على كوبرى الجيزة المعدنى استعداداً لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار. عوض تاج الدين لـ"تليفزيون اليوم السابع": جدرى القرود لن يتحول لوباء فى مصر أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أنه على الرغم من رصد حالة إصابة بالفيروس في مصر، إلا إن الظروف الاجتماعية والصحية والوبائية لمصر لا تقلق بشأن جدرى القرود، ولن يتحول لوباء أو يتم انتشاره.

المالية: ندرس إصدار سندات «ساموراى خضراء» فى اليابان و«باندا» فى الصين