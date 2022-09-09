أخبار مصر.. الرئيس السيسي فى عيد الفلاح: سنبذل كل الجهود الممكنة لدعم المزارع

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها كلمة الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفلاح، والتى أعرب خلالها عن خالص تقديره واحترامه لفلاحي ومزارعي مصر فى كل ربوع الوطن في يوم عيدهم الذى استعادوا فيه كرامتهم وعزتهم.

الرئيس السيسي: ستظل توجيهاتى للحكومة ببذل كل الجهود الممكنة لدعم المزارعين

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن خالص تقديره واحترامه لفلاحي ومزارعي مصر فى كل ربوع الوطن في يوم عيدهم الذى استعادوا فيه كرامتهم وعزتهم.

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