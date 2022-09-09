أخبار مصر.. الرئيس السيسي فى عيد الفلاح: سنبذل كل الجهود الممكنة لدعم المزارع

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها كلمة الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفلاح، والتى أعرب خلالها عن خالص تقديره واحترامه لفلاحي ومزارعي مصر فى كل ربوع الوطن في يوم عيدهم الذى استعادوا فيه كرامتهم وعزتهم.
الرئيس السيسي: ستظل توجيهاتى للحكومة ببذل كل الجهود الممكنة لدعم المزارعين
المالية: ندرس إصدار سندات «ساموراى خضراء» فى اليابان و«باندا» فى الصين
أسعار الذهب اليوم تنخفض 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1110 جنيهات
"التعليم" تشدد الرقابة على المدارس الخاصة والدولية لعدم زيادة المصروفات
محافظ القاهرة يوجه بالانتهاء من صيانة المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد
شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على مديرية التربية والتعليم بسرعة الإنتهاء من الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسى الجديد وتوفير كافة عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسى.
صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي على دعم الأشقاء فى الخليج لمسيرة التنمية
أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الدولة المصرية حققت مسيرة النجاح والتنمية بدعم من الأشقاء فى الخليج، حيث تم ضخ عشرات المليارات من الدولارات فى الاقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أن دعم الأشقاء فى الخليج ساعد مصر على الاستمرار في البناء والتنمية رغم التحديات.
قصر باكنجهام: الملك تشارلز الثالث يعلن حدادا ملكيا ينتهى بعد جنازة الملكة بأسبوع
أعلن قصر باكنجهام أن الملك تشارلز الثالث يعلن حدادا ملكيا ينتهى بعد جنازة الملكة بأسبوع، وسيتم تأكيد موعد تشييع الملكة فى الوقت المناسب، حسبما نقلت "سكاى نيوز" فى خبر عاجل.
الليلة.. الزمالك يواجه الهلال السعودي على كأس لوسيل فى قطر
الأرصاد: طقس حار نهارا على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة
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