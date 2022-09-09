أخبار × 24 ساعة.. مد التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة يوما إضافيا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
وزير الرى: ارتفاع مياه سطح البحر يؤثر على الدلتا بالنحر
"التعليم" تكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة "عمر الفاروق" للقصة القصيرة
مد فترة التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء حتى 18 سبتمبر بالجيزة
الرعاية الصحية: نجاح جراحة دقيقة لطفلة عمرها يومان باستخدام المنظار الضوئي
مفتى الجمهورية يستقبل سفير أوزبكستان بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الإفتائى
وزير الصحة يستقبل سفير إيطاليا لدى مصر لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين
القوى العاملة: استخراج بطاقات مستفيدى الرواتب التقاعدية والضمان بالعراق ..الأحد
الصحة توضح آليات استخدام جلسات العلاج الطبيعى
النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية
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