اليوم السابع
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الجمعة، 09 سبتمبر 2022 12:57 ص
أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. مد التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة يوما إضافيا

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. مد التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة يوما إضافيا أعمال التنسيق - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

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"التعليم" تكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة "عمر الفاروق" للقصة القصيرة
مد فترة التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء حتى 18 سبتمبر بالجيزة
الرعاية الصحية: نجاح جراحة دقيقة لطفلة عمرها يومان باستخدام المنظار الضوئي
مفتى الجمهورية يستقبل سفير أوزبكستان بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الإفتائى
وزير الصحة يستقبل سفير إيطاليا لدى مصر لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين
القوى العاملة: استخراج بطاقات مستفيدى الرواتب التقاعدية والضمان بالعراق ..الأحد

 


التعليم الرى

القوى العامله

الزراعه

التربيه و التعليم

الرعايه الصحيه

تنسيق المرحلة الثالثة



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