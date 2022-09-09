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"أحمد" شاب يبدع فى تلاوة القرآن ويستكمل مسيرة كبار قراء الدقهلية.. صور

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 03:00 ص
"أحمد" شاب يبدع فى تلاوة القرآن ويستكمل مسيرة كبار قراء الدقهلية.. صور القارئ الشاب أحمد السعيد عبدالله
الدقهلية - فريق المحافظات

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أخرجت محافظة الدقهلية، الكثير المشاهير والشخصيات العامة فى شتى المجالات على مر التاريح، وقدمت الدقهلية العديد من المواهب فى قراءة وتلاوة القرآن الكريم، حيث أخرجت كبار المشايخ والقراء والمنشدين، ومازالت تخرج لنا نماذج إيجابية وأصوات رائعة، تنافس بها كبار العلماء والمشايخ والقراء فى تلاوة القرآن الكريم.

 

وفى هذا الصدد رصدت عدسات "اليوم السابع" نموذجا إيجابيا ومبدعا فى تلاوة القرآن الكريم، وهو شاب من إحدى قرى محافظة الدقهلية، القارئ الشاب أحمد السعيد عبدالله، بن قرية طهواى مركز السنبلاوين، صاحب الـ23 عاما من عمره، والذى يتمتع بصوت ملائكى يطرب آذان السامعين، تخرج أحمد من كلية التربية جامعة المنصورة، بتقدير عام جيد جدا، وحصل على دراسات عليا قسم المناهج وطرق التدريس فى اللغة العربية.

 

بدأ القارئ" أحمد" حفظ القرآن الكريم منذ طفولتة، حيث ذهب للكتاب الخاص بالقرية فى سن السابعة، وختم حفظ كتاب الله على يد مشايخ ومحفظى القرآن بالقرية، فى سن 14 عاما.

 

أكمل أحمد فى طريق موهبته، حيث توجه إلى معهد الشيخ عبدالفتاح الطاروطى لإعداد القراء والمبتهلين، وتعلم من خلالة أحكام التجويد والمقامات الصوتية، وذلك بعد أن اكتشف موهبته أحد المشايخ حيث كان يقدمة فى المسجد لتقديم الأذان، وإقامة الصلاة وأن يصلى إماما بالمصلين فى شهر رمضان المعظم.

 

ويعد معلمة الشيخ عبدالفتاح الطاروطى المثل الأعلى والقدوة القرآنية له، ويفضل أيضا الشيخ محمد عبدالوهاب الطنطاوى، ويكمل "أحمد" مسيرتة فى تلاوة القرآن الكريم فى الحفلات والمناسبات الدينية، حيث شارك فى حفلات داخل جامعة المنصورة، ونال إعجاب الحضور ووصفوة باستكمال مسيرة كبار مشايخ الدقهلية.

 

وأخرجت محافظة الدقهلية، الكثير من القراء المتميزين فى تلاوة القرآن الكريم، الذين يتابعهم الملايين على مستوى العالم، وذلك لصوتهم العذب فى القراءة أثناء حفلات تلاوة القرآن الكريم.

 

وخرج من مدينة محل الدمنة، الشيخ حمدى الزامل الذى ولد فى 22 ديسمبر عام 1929 وتوفى فى 12 مايو 1982، وكان الزامل علمًا من أعلام قراءة القرآن الكريم على مستوى الجمهورية.

 

ومن قرية كفر الوزير التابعة لمركز المنصورة، خرج الشيخ الشحات محمد أنور، الذى ولد فى 1 يوليو 1950، وتوفى فى 13 يناير عام 2008. واستكمل مسيرتة القرآنية ابنة القارئ محمود الشحات أنور، والذى أشتهر وأبدع فى قراءة سورة يوسف.

 

ومن قرية النسيمية التابعة لمركز المنصورة، فقد ولد فيها الشيخ محمد الطنطاوى فى 3 أكتوبر 1947، والذى استمر فى قراءة القرآن الكريم قرابة 50 سنة، وأصبح علمًا من أعلام المحافظة، وسافر إلى الكثير من الدول العربية والأوربية أيضًا، ورحل عن عالمنا فى شهر يوليو 2017 الماضى عن عمر ينهاز 70 عامًا.

 

وأنجبت محافظة الدقهلية، أحد أكبر المنشدين، الشيخ نصر الدين طوبار ابن مدينة المنزلة، الذى ولد عام 1920، وتوفى فى 6 نوفمبر عام 1986.

 

وخرج من قرية دميرة التابعة لمركز طلخا الشيخ سيد النقشبندى، الذى ولد فى عام 1920، وتوفى فى 14 فبراير 1976.

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القارئ الشاب أحمد السعيد عبدالله،

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القارئ الشاب أحمد السعيد عبدالله والشيخ الطاروطى

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القارئ الشاب أحمد السعيد عبدالله والشيخ الطاروطى

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القارئ الشاب أحمد السعيد عبدالله والشيخ الطاروطى
 

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