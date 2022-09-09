اليوم السابع
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أبو الغيط ناعيا الملكة إليزابيث: كانت شخصية فذة وتركت بصمة في القرن العشرين

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 11:36 ص
أبو الغيط ناعيا الملكة إليزابيث: كانت شخصية فذة وتركت بصمة في القرن العشرين الملكة اليزابيث
بيشوى رمزى

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أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن عزائه في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، واصفا إياها بالشخصية الفذة والنادرة.
 
وكتب الأمين العام على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "أعزي الشعب البريطاني في وفاة ‎الملكة إليزابيث الثانية. كانت شخصية فذة ونادرة وتركت بصمة على تاريخ القرن العشرين."
 
وسارت عملية الإعلان عن وفاة الملكة إليزابيث وفقا لترتيبات معينة، حيث سبق الإعلان الرسمي عن وفاة الملكة من قصر باكنجهام، سلسلة مكالمات، تم فيها إبلاغ رئيسة الوزراء شخصيا من قبل السكرتير الخاص للملكة، وتم نقل الخبر إلى وزير شئون الحكومة ومكتب المجلس، الذى ينسق العمل الحكومى نيابة عن العاهل، عندها فقط تم نشر الإخطار الرسمي للجمهور.
 
وتم إنزال الأعلام عبر القصور الملكية وتنكيسها فى المبانى الحكومية، بينما تغير موقع العائلة الملكية على الإنترنت إلى السواد.
 
 
 

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