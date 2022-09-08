613.9 مليون جنيه صافى مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية خلال أسبوع

كتب هانى الحوتى

سجلت تعاملات المصريين، نسبة 86.6% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 7.8%، والعرب على 5.6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 613.9 مليون جنيه، وسجل العرب صافى بيع بقيمة 52.9 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 75.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 16.6%، وسجل العرب 8%، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 17 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 1.9 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 10265.35 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 5.02% ليغلق عند مستوى 2274.18 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 4.78% ليغلق عند مستوى 3256.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 3.63% ليغلق عند مستوى 12728.87 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 3.57% ليغلق عند مستوى 3729.03 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 22.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 702.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.3%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 432.8 مليار جنيه إلى 447 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 127.9 مليار جنيه إلى 133.6 مليار جنيه بنسبة نمو 4.5%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 560.7 مليار جنيه إلى 580.6 مليار جنيه بنسبة نمو 3.6%، فيما تراجع رأس المال السوقى لبورصة النيل من 2.1 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.6%