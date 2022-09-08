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6 بيانات يجب معرفتها أثناء الشراء بالتقسيط علشان ما حدش يخدعك.. إنفوجراف

الخميس، 08 سبتمبر 2022 04:00 م
6 بيانات يجب معرفتها أثناء الشراء بالتقسيط علشان ما حدش يخدعك.. إنفوجراف إنفوجراف - الشراء بالتقسيط
كتب أحمد إسماعيل

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يلجاء العديد من المواطنين إلى الشراء بعض السلع المعمرة بالتقسيط في ظل ارتفاع بعض أسعار المستلزمات، ومن هذا المنطلق فقد حرص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على حقوق المستهلك حال قيامه بشراء أجهزة أو سلعة بنظام التقسيط، وألزم التاجر ببعض الأوراق والبيانات التى يقدمها حال التعاقد مع المستهلك.
 
ونصت المادة 30 على أن يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررا يشمل البيانات الآتية:
 
1- السعر الإجمالي للبيع.
 
2- ثمن البيع للمنتج نقدا.
 
3- العائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
 
4- المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدما، إن وجد.
 
5- الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
 
6- حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.
 
ونصت المادة 31 على انه للمستهلك في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك. 
 
التقسيط
نظام الشراء بالتقسيط

 


حماية المستهلك

البيع بالتقسيط

جهاز حماية المستهلك

قانون حماية المستهلك

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