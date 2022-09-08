اليوم السابع
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11 وفاة جراء انهيار بمبنى فى مدينة حلب

الخميس، 08 سبتمبر 2022 04:00 ص
11 وفاة جراء انهيار بمبنى فى مدينة حلب سوريا - أرشيفية
وكالات

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أفادت قناة الإخبارية السورية بأن عدد الوفيات جراء انهيار البناء المخالف في حي الفردوس في حلب السورية ارتفع إلى 11 شخصا.

ونقلت وكالة "سانا" عن قائد الشرطة في المدينة اللواء ديب ديب أن البناء المؤلف من خمسة طوابق انهار بالكامل، وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني والإطفاء والصحة ومجلس مدينة حلب بدأت بإجلاء السكان من الأبنية المجاورة وإزالة الأنقاض.

وحسب رئيس مجلس مدينة حلب معد مدلجي، فإن سبب انهيار البناء، هو "عدم وجود أسس هندسية وهو مبني ضمن منطقة مخالفات تعرضت للدمار من جراء الإرهاب". حسبما نقلت "سانا" عن مدلجي.

ووجه محافظ حلب حسين دياب إلى إخلاء المنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة إزالة الأنقاض وإبعاد الأهالي عن الموقع. وكانت الوكالة أعلنت في وقت سابق وفاة شخص، ونقل طفلين إلى المستشفى.


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