اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 سبتمبر 2022 11:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

‫"الرى" تنتهى من تبطين 5825 كيلو متر ترع بمحافظات الجمهورية

الخميس، 08 سبتمبر 2022 10:01 ص
‫"الرى" تنتهى من تبطين 5825 كيلو متر ترع بمحافظات الجمهورية تبطين الترع
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت وزارة الموارد المائية والرى من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 5825 كيلو متر بمختلف المحافظات، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4122 كيلومتر، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2504.

ويستهدف المشروع القومى لتأهيل الترع حوالى 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة اجمالية 80 مليار جنيه فى إطار رؤية شاملة لتوفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

يشار إلى أن أعمال التأهيل حققت مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابق ، وإستعادة القطاع التصميمى للترعة ، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الإحتياجات ، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى ، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع ، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع ، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.

جدير بالذكر، أن أعمال التأهيل عادت بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية ، حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.


الرى

المياه

تبطين الترع

الترع



الموضوعات المتعلقة

"حياة كريمة" خلايا نحل تعمل لإنهاء مشروعات قرية نهطاى النموذجية استعدادا للافتتاح الرئاسى.. رفع كفاءة وإنشاء 5 مدارس.. تبطين ترعة العطف الجزء المار بالقرية بالكامل.. انتهاء المجمع الخدمى والزراعى بنسبة 100%

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 03:30 م

الصعيد على رأس أولويات الدولة.. استكمال المشروع القومى لتبطين الترع.. البرنامج القومى للإسكان الاجتماعى.. إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب.. تجهيز منشآت التأمين الصحى.. و إنشاء مئات القرى كظهير صحراوى

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 03:00 م

الرى تعلن الانتهاء من تبطين 5819 كيلو متر ترع فى المحافظات

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 12:23 م

تعرف على أهم قرارت وزير الرى بشأن مشروع تبطين الترع والرى الحديث

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 06:00 ص

تخصيص 28.6 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية جنوب الصعيد.. خطة 2022/2023: استكمال المشروع القومى لتبطين الترع والإسكان الاجتماعى.. وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب.. وتجهيز منشآت التأمين الصحى

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 06:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة