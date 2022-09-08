وكيل تعليم بنى سويف يبحث جاهزية مدارس إهناسيا لاستقبال العام الدراسى الجديد

بنى سويف هانى فتحى

عقد محمد عبد التواب وكيل تعليم بنى سويف، سلسلة اجتماعات مع مديرى المدارس، بحضور محمد رمضان مدير عام التعليم العام وعمر سيد مدير عام الشئون المالية والإدارية وعصام خالد مدير إدارة إهناسيا وخالد عبد العظيم وكيل الإدارة ومديرى المراحل التعليمية المختلفة وذلك لبحث الاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد بما يضمن انضباط وحسن سير العملية التعليمية.

وأكد "عبدالتواب" فى بيان له، على تضافر كافة الجهود وتكاتف وتعاون جميع العاملين بالمنظومة التعليمية والعمل على ارتقاء العملية التعليمية وتحقيق الانضباط وتوفير عوامل الجذب للطلاب داخل المدارس، مؤكدًا أنه لن يسمح بالتقصير فى أداء العمل وأداء كل فرد داخل منظومة التعليم دوره على أكمل وجه.

واكد عبدالتواب على متابعة استلام جميع الكتب المدرسية لضمان وصولها للطلاب فى أول أيام العام الدراسى، إلى جانب الانتهاء من إعداد الجدول المدرسى وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس.

ووجه وكيل تعليم بنى سويف بضرورة تفعيل دور الأنشطة التربوية بكافة مجالاتها وتقديم كافة سبل الدعم للطلاب واكتشاف الموهوبين وصقل وتنمية مهاراتهم والعمل على خلق بيئة تعليمية جاذبة.

كما طالب وكيل تعليم بنى سويف بتعظيم الاستفادة من القنوات التعليمية والمنصات التعليمية وبنك المعرفة وقيام الموجهين باستخراج الروابط الهامة المتصلة بتدريس كل مادة لتكون متاحة لجميع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور لإثراء العملية التعليمية.