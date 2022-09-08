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وفاة الضحية الرابعة بحادث قطار الصالحية فى الشرقية

الخميس، 08 سبتمبر 2022 06:40 م
وفاة الضحية الرابعة بحادث قطار الصالحية فى الشرقية الضحية الرابعة بحادث قطار الصالحية فى الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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توفي منذ قليل أيمن السيد علي الجزار 45 سنة، من فاقوس بالشرقية دخل مستشفي الزقازيق، متأثرا بإصابته بنزيف بالمخ والبطن، التي تعرض لها يوم الجمعة الماضي، إثر تصادم ميكروباص يقل عائلته بقطار الصالحية بالقرب من مدخل مركز فاقوس.

وشهدت محافظة الشرقية، يوم الجمعة الماضى حادثا أليما، إثر اصطدام ميكروباص يقل عائلة واحدة أشقاء بأبنائهم كانوا في طريقهم لقضاء يوم مصيف بمدينة الإسماعيلية، بقطار الصالحية بمدخل المركز.

وأسفر الحادث الأليم عن وفاة ثلاثة وقت الحادث وإصابة 11 آخرين، حيث توفيت روان علاء طالبة بكلية الطب البشرى وإصابة والدتها عبير السيد صيدلانية والأبناء الأربعة، كما توفي شقيق الصيدلانية الأكبر عبد المنعم السيد وكذلك نجل شقيقتها يدعي محمود فهمى، وتوفي الضحية الرابعة وهو الشقيق الأصغر للصيدلانية يدعي أيمن السيد.

كان وقع حادث اصطدام قطار رقم 175 خط أبو كبير/ فاقوس / الصالحية بميكروباص يقل 14 راكبا أثناء عبوره بالمخالفة من طريق غير مخصص لعبور السيارات، وذلك أمام قرية أكياد البحرية بمركز فاقوس، أسفر عن وفاة 3 حالات تم نقلهم لمستشفي فاقوس المركزي لتلقي العلاج اللازم لهم.

وهم " ليلي محمد أحمد " 50 سنة، وعبير السيد احمد 35 سنة وشقيقيها أيمن 46 سنة وشيرين 45 سنة، والحفيدة ليلي عبد المنعم السيد 6 سنوات، والمصابة إيمان علاء عبد السلام 20 سنة وأشقائها "أحمد 12 سنة، نورا 10 سنوات، آية 20 سنة"، وجميعهم من مركز فاقوس.

كما توفي الخال عبدالمنعم السيد 38 سنة، ونجلة شقيقته روان علاء عبدالسلام 18 سنة، ونجل شقيقته الثانية محمود فهمي 20 سنة.


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