وزير الاتصالات يفتتح عددا من المشروعات التكنولوجية بمحافظة الإسكندرية

كتبت هبة السيد - جاكلين منير

يفتتح، اليوم، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا، عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة الاسكندرية، على ان تبدأ الجوله من ديوان عام محافظة الاسكندرية.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.3% فى العام المالى 2021/2022 ليصبح القطاع الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة؛ وذلك وفقا لتقرير مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2021/2022 الذى أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما أبرز التقرير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات التى جاءت فى المقدمة من حيث عدد الصفقات وقيمتها فى إطار نشاط الاستحواذ والاندماج فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2022.