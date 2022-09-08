وزير الاتصالات: تطوير 58 مكتبًا بريديًا من أصل 104 مكاتب بمحافظة الإسكندرية

الإسكندرية - هبة السيد وجاكلين منير

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة أنشأت بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وحدات للتشخيص عن بعد بمحافظة الإسكندرية، بهدف تطويع تكنولوجيا المعلومات لخدمة الأهالي في المناطق النائية، مضيفًا أن نجاح صناعة الاتصالات يكمن في انعكاسها على ما تقدمه من قيمة للمجتمع، وكل ما سنشهده من افتتاحات بمحافظة الإسكندرية هو يحقق ذلك سواء من مساعدة ذوي القدرات الخاصة ومساندة الأهالي ومن تدعيم قدرات الشباب وتوفير فرص العمل.

وأضاف "طلعت"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس، بمقر محافظة الإسكندرية على هامش افتتاح مشروعات بالمحافظة، أن الوزارة ستفتتح 3 مكاتب بريد بعد تطويرها وتجديدها لتليق بالمواطن السكندري وهم مكاتب بريد سموحة، ورشدي، والسرايا، وذلك ضمن خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير هيئة البريد بشكل كليًا، متابعًا هناك 104 مكتب بريد في الإسكندرية، تم الانتهاء من تطوير 58 مكتبًا، وجاري تطوير 20 آخرين، وفي المرحلة الثالثة سيتم تطوير المكاتب المتبقية، لتصبح كل مكاتب بريد الإسكندرية محدثة ومطورة لتقدم كل الخدمات للمواطن السكندري.

وتابع أن وزارة الاتصالات تسعى للمشاركة في بناء مصر الرقمية، التي تصبو إليه الدولة المصرية وتعمل على تحقيقه بمختلف هيئاتها وعناصرها من المجتمع المعلوماتي، كما سنشهد اليوم افتتاحات لمشروعات تعكس جهود الوزارة في مجال التنمية البشرية الذي يمثل قلب استراتيجية وزارة الاتصالات من خلال تدريب الموظفين بمحافظة الإسكندرية والأجهزة الحكومية بالمحافظة، وتطويعهم لمواكبة التطور الرقمي.